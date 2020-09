Dalle maglie della prossima stagione, al campo, il passo è breve. Quella odierna, infatti, è la prima vigilia importante di questa stagione post Covid-19. Domani, infatti, con inizio alle ore 18, la Top Volley Cisterna farà il so esordio nella Del Monte Coppa Italia, affrontando in trasferta il Piacenza.

Ieri, però, a Cisterna è stata la giornata della presentazione delle maglie. «Le nostre sono bellissime, come sempre. Ottimo il lavoro fatto dal nostro settore grafico guidato da Danilo Cirelli. Credo che da questo punto di vista la Top Volley Cisterna sia sul podio della Superlega, tanto siamo noi a dircelo chi può contraddirci?». Con un velo di simpatia ma anche d'orgoglio il presidente Gianrio Falivene ha presentato le maglie della Top Volley Cisterna per la prossima stagione: blu e bianca quelle da gara della Superlega Credem Banca e della Del Monte Coppa Italia, celeste quella da riscaldamento e rosso sangue quella dei liberi che, in occasione delle prime tre partite della Del Monte Coppa Italia verrà dedicata all'Avis con il motto ‘Donare per Vincere'