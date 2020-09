La Top Volley Cisterna debutterà domani a Piacenza per la gara uno degli ottavi di finale della Del Monte® Coppa Italia di SuperLega. Il match è in programma alle 18 e verrà trasmesso in diretta streaming a pagamento su Eleven Sport. La squadra di coach Lorenzo Tubertini arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di dover affrontare una formazione che parte con ambizioni importanti e con i biancorossi, guidati dalla coppia formata da Andrea Gardini e Massimo Botti, che si presentano con un roster molto rinnovato. «Le partite all'inizio sono sempre un po' strane ma sfide come quella della Del Monte Coppa Italia saranno importanti e da approcciare nel migliore dei modi anche in un'ottica di campionato di Superlega – spiega Mimmo Cavaccini, il libero della Top Volley Cisterna – Piacenza? Sarà affascinante sfidare una squadra così, siamo molto concentrati e ci siamo allenati bene in palestra. La mancanza di amichevoli non sarà una scusante, abbiamo lavorato con la consapevolezza di dover migliorare giorno dopo giorno». Per la Top Volley si tratta dell'ottava partecipazione alla Coppa Italia più importante nella sua storia che dura da 49 anni consecutivi e con 19 campionati della massima serie.

Tra i due Club si tratta del primo confronto nella manifestazione tricolore e tra le due formazioni ci sono diversi ex: Davide Candellaro (alla Top nel campionato 2013/2014) e Fabio Fanuli (2016/2017) mentre Giulio Sabbi ha giocato a Piacenza nella stagione 2018/2019. «Al PalaBanca arriva Cisterna: è una gran bella squadra, che nel mercato estivo si è rafforzata e ha disposizione grandi giocatori, per questo dovremo fare una grande partita per portare a casa la vittoria – aggiunge Trevor Clevenot, del Piacenza – Sono convinto che sarà una bella sfida e per me sarà una partita speciale in quanto sarà la mia prima da capitano: sarà fondamentale rimanere concentrati sul gioco e sono contento che potremo contare sul supporto del nostro pubblico che ci darà un'energia in più». Si perché Piacenza ha potuto beneficiare dell'apertura parziale del proprio impianto a un numero limitato di tifosi.

L'AVVERSARIO – Seconda stagione di SuperLega Credem Banca per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pronta ad affrontare un nuovo ed entusiasmante campionato. Dopo un primo anno nella massima serie concluso al decimo posto, i biancorossi, guidati dalla coppia formata da Andrea Gardini e Massimo Botti, si presentano con un roster molto rinnovato e con un nuovo capitano, complice l'addio al volley giocato di Alessandro Fei, divenuto team manager della squadra. Accanto ai confermatissimi liberi Leonardo Scanferla e Fabio Fanuli, allo schiacciatore Iacopo Botto e al centrale Alessandro Tondo sono arrivati in Emilia ben nove nuovi giocatori, alcuni di questi con trofei prestigiosi in bacheca. La coppia di palleggiatori sarà composta da Raydel Hierrezuelo, che torna in Italia dopo alcune stagioni, e Marco Izzo. Trevor Clevenot (nuovo capitano), Aaron Russell e Oleg Antonov vanno a rinforzare la batteria degli schiacciatori mentre al centro sono arrivati i due nazionali azzurri Davide Candellaro e Alberto Polo. Nuova di zecca anche la coppia di opposti: accanto all'americano James Shaw, anche lui al rientro in Italia con un nuovo ruolo, ecco George Grozer pronto a confrontarsi con il campionato.