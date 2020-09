Dopo aver vinto al tie break il primo set (9-7, ma dopo essere stato in vantaggio 6-2), Zeppieri ha subito all'ottavo gioco del secondo il break che ha permesso al boliviano di chiudere 6/3. Nel terzo set, però, non c'è stata praticamente storia, perché il tennista del Capanno Tennis Academy ha letteralmente dominato il proprio avversario, portando a casa un altro successo prestigioso

Il tennista di Latina ha sconfitto in tre set (7/6 3/6 6/0 lo score) il boliviano Hugo Dellien, numero 97 della classifica mondiale e ora è ad una sola vittoria dall'impresa di sedere al tavolo dei grandi del Master 1000 capitolino.

Giulio Zeppieri e un sogno ancora da cullare. Quello di entrare nel tabellone principale della 70esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento, a porte chiuse, sui campi del Foro Italico a Roma.

