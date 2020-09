La Top Volley inizia con una vittoria pesante (1-3) la sua avventura nella Del Monte Coppa Italia.

I pontini, trascinati da Randazzo (16 punti) e al termine di una prova di squadra di grande impatto, tornano da Piacenza con un successo di grande importanza contro una formazione di altissimo livello, profondamente rinnovata e con ambizioni notevoli. Il match era valido come gara 1 degli ottavi di finale della manifestazione tricolore.

«La chiave della partita? Il gruppo sicuramente, tutti hanno giocato con un atteggiamento molto chiaro, per noi era una prima uscita, abbiamo lottato e tenuto duro con la testa anche quando eravamo sotto, siamo stati bravi in battuta e abbiamo tenuto il loro Side-out sotto pressione i numeri nono sono stati altissimi da una parte e dall'altra ma questo vuol dire che siamo stati bravi a risolvere le situazioni in una partita tirata - spiega coach Tubertini, visibilmente soddisfatto a fine set - Dobbiamo tenere alto il morale, è un punto di partenza. Onwuelo è stato determinante per un paio di set, questo è normale quando dall'altra parte hai giocatori come Grozer, è entrato Oreste e ha dato ulteriore spinta. Ora dobbiamo essere concentrati su Ravenna ma chiaramente ci godiamo questa bella vittoria, la sottolineamo, vuol dire che il lavoro è stato buono, siamo arrivati con qualche problema fisica con Seganov e Sabbi da gestire ma ora torniamo a casa e lavoriamo».

In avvio coach Lorenzo Tubertini schiera Sottile in cabina di regia in diagonale con Onwuelo, di banda Tillie e Randazzo, al centro Krick e Szwarc con Cavaccini libero.