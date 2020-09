Qui, però, qualcosa si è inceppato in quella che sembrava essere per il tennist di Latina una macchina perfetta, a quel punto, da guidare, diventava di colpo una sorta di incubo perché Musetti metteva insieme la bellezza di cinque giochi portandosi a casa il match e la qualificazione al main draw di questi Internazionali del Foro Italico.

Giulio Zeppieri, infatti, dopo un inizio di match balbettante, aveva preso le misure al connazionale ed amico Lorenzo Musetti, finendo con l'issarsi 3-1 nel set decisivo dopo aver vinto il secondo, in rimonta, 7/5.

E' arrivato a soli tre giochi dal sogno di entrare nel tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia, il Master 1000 italiano in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma.

