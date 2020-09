C'è fermento a Terracina per la quinta tappa del giro d'Italia rosa e la partenza dalla Riviera di Levante prevista per le 12:15. Grande dispiegamento delle forze dell'ordine in largo Matteotti, dove si trova la carovana viaggiante del 31esimo Giro D'Italia femminile. Polizia Stradale presente in forze, sono in corso gli accrediti stampa, si scattano fotografie durante la presentazione delle squadre che arrivano alla spicciolata qui per la partenza. C'è grande attesa, un clima di festa e la giornata serena e calda, anche troppo, fa tornare alla mente la pioggia torrenziale che lo scorso anno accolse la tappa del giro d'Italia ospitata sempre a Terracina. Sia la partenza che l'arrivo di svolgeranno a Terracina, con un giro che coinvolge i comuni di Sperlonga, Fondi, Itri, Gaeta, Lenola, Campodimele e Monte San Biagio.