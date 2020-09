Ieri mattina vento e pioggia ce l'hanno messa tutta per rovinare la festa gialloverde, ma alla fine è andata in porto la svelatura della targa del "Parco Fiamme Gialle", nell'anniversario dei 60 anni del III Nucleo Atleti.

Un lembo verde della città di Sabaudia dove adagiare dolcemente le proprie medaglie. Anche perché la storia del remo azzurro e mondiale abita pochi metri più avanti, nella caserma "Spiridigliozzi", ad un civico meglio identificato come III Nucleo Atleti Fiamme Gialle, sezione canoa e canottaggio.

