A questo punto, visto lo 0 in classifica dopo tre partite con un solo set all'attivo, la panchina di Lorenzo Tubertini comiuncia a scricchiolare.

Cade ancora la Top Volley. I pontini cedono 3 a 1 in casa contro il Gas Sales Piacenza. Dopo un ottimo avvio con il primo set conquistato i ragazzi di coach Tubertini escono piano piano dalla gara lasciando la scena a Piacenza, trascinata da un super Russell.

Cisterna-Piacenza 1-3 (25-22; 21-25; 22-25; 21-25) Top Volley Cisterna: Cavuto 2, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 14, Seganov, Rossato, Sabbi ne, Rossi 9, Onwuelo 3, Rondoni ne, Randazzo 9, Krick 8, Szwarc 22. All. Tubertini. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Polo 11, Russel 24, Izzo ne, Scanferla (lib.), Candellaro 6, Tondo ne, Antonov 9, Grozer 5, Botto 1, Shaw ne, Hierrezuelo 3, Fanuli ne, Clevenot 12. All. Bernardi Arbitri Gianluca Cappello e Marco Zavaterr Note : Top Volley: ricezione 53% (34%), attacco 52%, aces 4 (err.batt.18), muri pt. 4; Piacenza: ricezione 64% (43%), attacco 53%, aces 5 (err.batt.13), muri pt. 12;

