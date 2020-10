La Top Volley Cisterna comunica che oggi Lorenzo Tubertini è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra.

La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto nuove pagine della storia del nostro Club durante queste tre stagioni, portando avanti un percorso di crescita e di sviluppo nell'ambito della gestione e della valorizzazione del nostro progetto.

In questa fase la squadra verrà affidata a Roberto Cocconi ed Elio Tommasino che guideranno gli allenamenti in vista della prossima partita del campionato di Superlega Credem Banca in programma domenica prossima a Ravenna.