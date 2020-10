Il campione della Juventus e della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, è risultato positivo al Coronavirus.

Lo ha reso noto la Federcalcio del Portogallo con una nota pubblicata sul sito istituzionale della Federazione stessa, evidenziando come Cr7 abbia lasciato l'allenamento della Nazionale in vista della partita con la Svezia in programma domani sera per la Nations League della Uefa.

Il fuoriclasse al momento è in isolamento, ma è asintomatico e in ottime condizioni di salute.

Chiaramente, tutta la squadra è stata sottoposta a tampone insieme allo staff: gli esiti sono stati tutti negativi e, dunque, in queste ore stanno riprendendo gli allenamenti.