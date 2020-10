Un diamante, lo afferma una nota pubblicità, è per tutta la vita. L'importante è saperlo domare e al tempo stesso custodire con certosina pazienza e tanto amore. Quello che la città di Nettuno ha da sempre per il magico mondo del "batti e corri" e questa volta, dopo tanto chiacchierare, c'è un qualcosa del quale andare fieri: il ritorno al tavolo dei grandi.

Questo ed altro ancora per affermare a chiare note che il sabato che ci siamo lasciati alle spalle ha permesso al Nettuno BC 1945 di scrivere la prima pagina di un nuovo libro.

Il ritorno nella massima serie del baseball nazionale si è concretizzato dopo il 13-3 che la formazione tirrenica ha ottenuto in terra emiliana, a Modena, contro il Comcor Engineering. La squadra di Guglielmo Trinci, messa in difficoltà per quasi due terzi di gara da un caparbio Modena Baseball, è la prima squadra della A2 Baseball 2020 ad ottenere la promozione nella categoria superiore. Per la compagine nettunese decisive la prestazioni di Ariel Soriano, Giuseppe Mazzanti e Paolino Ambrosino che mettono insieme 8 delle 15 valide battute dalla formazione laziale e 7 dei 9 punti battuti a casa dall'attacco.