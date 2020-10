Il Covid 19 colpisce in pieno anche le altre squadre pontine militanti nel campionato di serie D. Infatti, sia Aprilia che Insieme Formia rimarranno ai box in questo fine settimana per via delle decisioni assunte dagli organi competenti, e che ormai ci stanno abituando ad una serie di rinvii a raffica delle gare ufficiali. Secondo stop di fila per l'Aprilia, che dopo aver saltato il confronto in programma la scorsa settimana sul campo del Matese, adesso vede posticipare ad altra data il match casalingo con la Vastese che si sarebbe dovuto disputare domani pomeriggio al "Quinto Ricci".

Stop forzato anche per i formiani, che ha visto rinviare a data da destinarsi il confronto interno con il Gladiator. La situazione della società casertana è complicata già da diverso tempo, tanto che i nerazzurri hanno visto rinviare già due confronti; inoltre, lo spostamento del recupero già fissato per mercoledì prossimo a Carbonia ha lasciato intravvedere seri pericoli per la gara da disputarsi contro i ragazzi di Salvatore Amato, e che hanno trovato ufficialità nel rinvio disposto nella tarda mattinata di ieri. Ed in casa formiana anche la Juniores nazionale è al secondo stop di fila, per via della positività accertata di due elementi dopo il match d'apertura giocato proprio contro i pari età del Gladiator: dopo la trasferta contro il Matese, i tirrenici hanno visto rinviata anche la gara odierna da giocare a Cassino.