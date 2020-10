Un caso Covid ha interessato la squadra dell'Asd Gaeta militante nel campionato di calcio di Eccellenza. Il tutto proprio alla vigilia della gara in trasferta a Ferentino. La notizia è stata diffusa attraverso la pagina ufficiale Facebook della società: "La gara di domani, prevista alle ore 14.30 contro il Ferentino, non si disputerà, causa positività di un tesserato biancorosso. Come da protocollo, la partita sarà rinviata a data da destinarsi".

Così, secondo prassi si è proceduto all' invio di comunicazioni alle autorità sanitarie e sportive di competenza. Per la squadra c' è la messa in quarantena in attesa dell' esito dei tamponi a cui i calciatori dovranno sottoporsi. Sono saltate anche le due gare in programma oggi al Riciniello, quella tra la Don Bosco ed il Castelforte (1^ categoria) in programma in mattinata e l' incontro tra ASD Gaeta e Aurelio (under 15) nel pomeriggio. La comunicazione del caso covid è arrivata agli uffici comunali domenica mattina, pertanto non vi è stato modo di poter procedere in tempo alla sanificazione dell' impianto. Quest' ultima verrà fatta domani, lunedì, con le attività che potranno riprendere già da martedì.