Rinviata la gara del Latina Calcio 1932 di domenica primo novembre. La decisione della LND è il frutto delle risultanze dei provvedimenti e delle indicazioni delle autorità sanitarie sarde legate alla società Lanusei che ha richiesto, con la documentazione proveniente dalle strutture pubbliche, il rinvio della gara per cause di forza maggiore.

La LND ha già disposto il relativo recupero che è stato programmato per il prossimo 18 novembre alle ore 14.30. Il Latina Calcio 1932, pertanto, con il rinvio disposto della sesta giornata, impegnerà il giorno festivo per continuare la propria preparazione in vista della successiva gara in casa dell'8 novembre contro il Savoia.