San Severo-Latina Basket 84-75 (23-20; 26-17; 14-11; 21-27)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Mortellaro ne, Franciosi ne, Antelli 11, Angelucci 2, Buffo, Coppola 2, Petrushewsky, Contento 19, Pavicevic 4, Jones 21, Ikangi 12, Ogide 13. Coach: Lardo.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti ne, Lewis 19, Hajrovic 2, Piccone 11, Passera, Mouaha 8, Baldasso 10, Bisconti 4, Raucci 8, Gilbeck 13. Coach: Gramenzi.



Non basta una grande reazione nell'ultimo quarto di gioco per permettere alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket di uscire indenne dal palazzetto "Falcone&Borsellino" di San Severo: 84-75 il finale in favore dei padroni di casa e prima sconfitta in questa Supercoppa del Centenario per formazioni di A2 per la squadra di coach Gramenzi.