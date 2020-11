La Top Volley rende noto che, a seguito dei tamponi Covid-19 a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra nella giornata di venerdì 6 novembre, è stata riscontrata la positività di quattro componenti del team. Secondo le disposizioni i contagiati osserveranno il periodo di quarantena mentre tutti gli altri componenti interromperanno gli allenamenti per sostenere il periodo di isolamento fiduciario in attesa del nuovo tampone.

Rinviata a data da destinarsi la gara in programma domenica a Civitanova e per la quale era stata prevista la diretta su Rai Sport. Salgono, dunque, a sei le partite rinviate per il problema del Covid-19. Falivene, però, ammette: "Non credo che il campionato si fermerà"