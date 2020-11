All'età di 85 anni è scomparso uno degli storici e più apprezzati dirigenti della gloriosa Polisportiva Gaeta. Si è spento Roberto Lauria, il cui ricordo è sicuramente legato ad un periodo d'oro della società biancorossa. Periodi caratterizzati da un calcio e da una passione totalmente diversi da ora, che sembrano lontanissimi, sconosciuti alle nuove generazioni a cui tanto avrebbero da insegnare. Lauria imprenditore nel settore della ristorazione, ha gestito assieme alla sua famiglia per tanti anni la rinomata attività "Taverna del Marinaio", proprio nel cuore della sua Gaeta Medioevale. Tra l' altro quel ristorante per alcuni anni era stato il punto di riferimento per il pranzo domenicale in trasferta di tante squadre, anche di categorie superiori.

Lauria si era avvicinato quale dirigente, alla Polisportiva Gaeta, già nella stagione 1968-'69. Il suo cuore aveva cominciato a pulsare fortemente per quei colori tanto da dedicarvisi con energia, impegno, sacrifici. Nelle pagine di storia biancorosse il suo nome è accostato principalmente ad una annata storica, quella 1980-81, quando lo stesso ricopriva la carica di vice presidente, in cui il Gaeta riuscì ad approdare per la prima volta all' agognata serie D. Quindi Lauria passò al timone del sodalizio gaetano, restando presidente per otto anni dal 1981-82 al 1988-89. In quel periodo in tanti sbocciò l' amore per quella squadra che rappresentava con valore la città e che soprattutto era guidata da un presidente e da una dirigenza seria, scrupolosa, appassionata. Lauria era orgoglioso di contribuire in maniera determinante a portare in alto quei colori che tanto amava.

E negli anni successivi, pur avendo abbandonato quel mondo, non ha mai smesso di pensare al suo Gaeta, informandosi sempre. Appena saputo della scomparsa di Lauria il delegato allo sport del Comune di Gaeta Luigi Ridolfi ha commentato che "se ne va un pezzo della storia biancorossa. Parliamo di una persona perbene, onesta, disponibile con tutti. I gaetani non potranno mai dimenticare il suo impegno e la sua dedizione per la nostra società. Alla sua famiglia, un pensiero ed un abbraccio dall' Amministrazione Comunale."Ed un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall' ASD Gaeta 1910, compagine attualmente massima espressione del calcio cittadino. Le esequie di Roberto Lauria si terranno questa mattina alle 10.30 nella Cattedrale.