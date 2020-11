Matese-Aprilia 0-0

F.C. Matese: Palombo, Delicato (21'st Palumbo), Setola, Costantino, Russo, Albanese (6'pt Langellotti, 11'st Di Lullo), Masi (11'st Barbato), Barone, Ciotola, Abreu, Ricci (19'st Manel) A disp: Bruno, Masotta, Negro, Tommasone. All: Urbano,

Aprilia: Frasca, Pollace, Esposito, Nohman, Olivera (37'st Luciani), Ouedraogo, Lapenna, Corelli (28'st Ferri), Camara, De Marco (24'st Bosi), Bianchi A disp: Manasse, Succi, Pezone, Bernardini, Calisto, Ruggieri. All: Galluzzo.

Arbitro: Capriuolo di Bari (Signorelli di Paola, Mascali di Paola)

Note: Ammoniti Russo, Nohman Rec 2'pt, 5'st.

L'Aprilia ottiene un buon punto in casa del Matese dimostrando notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti apparizioni. Solamente i grandi interventi dell'estremo difensore della squadra di Corrado Urbano, Mattia Palombo, salvano i padroni di casa dal ko interno nel recupero della 4ª giornata del girone F di Serie D.