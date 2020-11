Alla faccia dell'emergenza Covid-19 e dei tanti problemi che sta arrecando alle varie società del capoluogo e della provincia pontina. C'è, insomma, chi va avanti e lo fa nel migliore dei modi, ponendo le basi per un qualcosa di veramente allettante.

Questo ed altro ancora per parlare del grande colpo di mercato della Latina Nuoto del presidente Davoli. La società del capoluogo, infatti, si è assicurata le prestazioni di un coach di assoluto valore come Roberto Fiori, pronto ad assumere la guida di Direttore Tecnico della società e allenatore della serie B femminile.

L'ex Commissario tecnico della Nazionale e del Setterosa ha sposato, unitamente ad un tecnico pontino doc come Giacomo Falso, il progetto importante ed ambizioso della Latina Nuoto, con l'intento di avviare un nuovo corso per tutte le giovani pallanuotiste pontine.

Il suo arrivo nel capoluogo è senza ombra di dubbio molto più che un semplice toccasana per tutti i sodalizi locali e provinciali, compresa la consorella Antares Pallanuoto per il settore maschile.

«La prima cosa che mi sento di dire - ha tenuto a precisare Roberto Fiori - è che sono molto felice di entrare a far parte della Latina Nuoto. Vorrei puntare l'attenzione su questa volontà di rilancio e costruzione di una nuova era per la pallanuoto femminile di eccellenza che in questa città la famiglia Davoli vuole attuare. Ci siamo incontrati più volte per vedere se si poteva dar vita a questo progetto importante e ambizioso che nel corso di tre-quattro stagioni porti un gruppo di giovani ragazze su palcoscenici importanti. Si tratta di un grande investimento da parte della ASD Latina Nuoto. Bisognerà partire dalla Scuola Pallanuoto e ci sarà da rimboccarsi le maniche, facendo capire il progetto anche all'esterno del territorio, oltre che a livello locale e istituzionale. Il mio desiderio in questo primo anno è coinvolgere più ragazze possibili e sognare, puntando sul loro sviluppo psico-fisico, sull'attenzione e costanza negli allenamenti, nonché sul confronto con se stesse. Voglio sottolineare a tal proposito i notevoli sacrifici che alcune ragazze più grandi della serie B fanno in quanto anche impegnate con propri studi o lavori».

La scheda - Roberto Fiori ha esordito a 15 anni tra le fila della SS Lazio Nuoto come difensore. Con la Lazio ha vinto un campionato d'Italia Allievi. Successivamente ha militato nelle Fiamme Oro fino al 1981 quando ha assunto il ruolo di capo allenatore della prima squadra in A2 a 29 anni. Incarico che ha mantenuto fino all'88/89. Dal novembre '90 al dicembre '93 è stato Commissario Tecnico della Nazionale femminile, conquistando la prima medaglia internazionale: il bronzo europeo ad Atene nel 1991. Nel 1993 il Setterosa sotto la sua guida vince la medaglia d'argento alla Coppa del Mondo Fina di Catania. Dal 94 torna ad essere il Coach delle Fiamme Oro in A2 maschile e parallelamente guida anche il team femminile, autore fino al 1996 di un'autentica scalata dalla Serie B alla A1. Nel 97 Roberto Fiori conduce alla finale scudetto il Gifa Palermo in A1 femminile; mentre dal 1998 al 1999 approda alla Lazio Nuoto maschile ed anche qui ottiene una promozione in A1. Nel 2000 diventa tecnico in Serie B maschile al Cosenza Nuoto, dove viene sfiorata ai Play-off la promozione in A2. Terminata questa esperienza Fiori passa in Serie B con la Vis Nova Roma ed il suo team centra la Serie A2 nel 2001 e nel 2002 si posiziona al 5 posto in A1. Dall'Ottobre 2002 al 2008 è responsabile delle Squadre Nazionali giovanili femminili, con cui conquista diverse medaglie: Bronzo agli Europei di Emmen nel 2003 con le nate '85; Argento agli Europei di Chania nel 2007 con le '89, finale persa 5-4 ai rigori con la Russia; Oro agli Europei di Chania nell'Agosto 2008 sempre con le '89 e Oro agli Europei di Gyor nel Settembre 2008 con le '91; ha ottenuto anche il quinto posto mondiale con la '87 a Oporto 2007. Con le nate ‘87 è giunto 4° all'Europeo nel 2006 a Kieisci. Il 23 dicembre 2008 è stato nominato Commissario Tecnico ritornando dopo 15 anni alla guida del Setterosa. Ha portato la squadra alla Superfinal di World League a Kirishi 2009 dove è arrivata ottava. Dal 2010 al 2016 ha collaborato con la Cosenza Nuoto in veste di Direttore Tecnico della maschile e fino al 2015 anche della femminile. Nel 2017/18 è Coach della rappresentativa giovanile Under 14 del Comitato Regionale Lazio e nel 2020 approda al Latina Nuoto.