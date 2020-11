Insieme Formia-Gladiator 1-2

Insieme Formia: Capogna, Iorio, Di Vito, Gargiulo, Callegari, Pirolozzi, Jammeh (10' st Tounkara), Chinappi (24' st Centra), Gomez, Zonfrilli (36' st Palumbo), Romano (1'st Durazzo-31'st Gentile). A disp.: Trapani, Quirino, Cuomo, Lonardo. All.: Amato.

Gladiator: Fusco, Fazi, Di Finizio, Vitiello (36' st Marzano), Maraucci, Sall, Strianese (36' st Landolfo), Di Pietro, Ferraro (17' st Del Sorbo), Barbetta (7' st Falco), Coppola (27' st Tripicchio). A disp.: Maione, De Carlo, Siciliano, Suppa. All.: Santonastaso.

Arbitro: Nigro di Prato (Mogherini-Moretti)

Reti: 1' pt Gomez (F), 6' st Ferraro (G), 47' st Falco (G)

Note: al 9' st espulsi Pirolozzi (F) per somma di ammonizioni ed il tecnico Amato (F) per proteste, al 50'st Palumbo (F) per frase irriguardosa; ammonite Callegari (F), Fazi, Strianese, Vitiello (G); recupero 1'pt, 8'st.

Il veleno nella coda. E' quello, amarissimo, che deve ingurgitare l'Insieme Formia, battuto in un rocambolesco finale di partita contro il Gladiator nella sfida che ha segnato la prima sconfitta stagionale dei biancazzurri. I sammaritani segnano nel bel mezzo di un recupero chilometrico, con il neo entrato Falco, bravo ad infilarsi su un pallone vagante in area, ma proprio nell'azione precedente erano stati i formiani ad andare in rete: invece, tra non poche proteste, la giocata di Gomez era stata fermata per un presunto fallo su un difensore avversario. Ancor più rabbia per i tirrenici, costretti all'inferiorità numerica dopo pochi minuti della ripresa, ed ormai prossimi ad incamerare un pari che sarebbe stato senza dubbio meritato.