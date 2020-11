Un tampone dietro l'altro. Addirittura sette negli ultimi otto giorni. Il risultato è che questa mattina i quattro giocatori della Top Volley Cisterna risultati, all'ultimo test, ancora positivi, ne faranno un altro con la speranza, ovviamente, che la situazione migliori. Anche se, è bene dirlo, in previsione della sfida di mercoledì 25 contro Modena, in programma a Cisterna alle ore 18, sabato tutta la squadra si sottoporrà ad un altro tampone, per scongiurare ogni cosa e finalmente andare in campo dopo quasi un mese. L'ultima gara ufficiale, infatti, è datata 1 novembre, con la sconfitta casalinga per mano della Itas Trentino (1-3 il finale, ndr).

Una partita, quella contro la Leo Shoes Modena, che il sito ufficiale della Lega Pallavolo Serie A considera come correttamente in programma ma, analizzando la situazione, può considerarsi ancora formalmente in forse, questo perché a livello burocratico la squadra risulta ancora avere quattro componenti del gruppo squadra positivi.

L'esito degli ultimi test si dovrebbe conoscere nella giornata di sabato e nella peggiore delle ipotesi, ovvero quella che prevede che tutti e quattro i tamponi risultino ancora positivi, allora anche la partita con Modena verrebbe ulteriormente rinviata a data da destinarsi e così la sfida successiva alla quale, ragionevolmente, la squadra potrebbe essere di nuovo «covid-free» (o almeno sotto la soglia dei tre positivi) dovrebbe essere quella di domenica 29 novembre prossimo quando i pontini affronteranno, sempre in casa, l'Allianz Milano.