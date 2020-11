La Top Volley rende noto che a seguito dei risultati arrivati questa mattina (dopo i tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri) è stata nuovamente riscontrata la positività dei quattro componenti del gruppo squadra risultati positivi dopo i precedenti test. Secondo le disposizioni, i quattro che risultano ancora positivi al Covid-19 sono sempre in quarantena e in buone condizioni di salute.

Il 16 novembre scorso si erano riscontrate due negativizzazioni di altrettanti membri del gruppo squadra contagiati in precedenza mentre il resto del gruppo squadra, risultato sempre negativo ai precedenti test, sta continuando in sicurezza gli allenamenti agli ordini di coach Boban Kovac e del suo staff.

Nell'attesa delle decisioni della Lega Pallavolo Serie A, il calendario prevederebbe la partita di mercoledì prossimo, in casa, con la Leo Shoes Modena, match in programma mercoledì prossimo (25 novembre) alle 20:30 e in diretta Rai. Inoltre la squadra di coach Boban Kovac deve anche recuperare due partite: quella con la Lube, dell'8 novembre scorso e quella con il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in programma il 15 novembre scorso. Questi due match erano stati rinviati a causa della positività al Covid-19 di "più di tre atleti della squadra ospite". Attualmente queste due partite sono ancora rinviate a data da destinarsi.

La gara Top Volley Ciaterna- Leo Shoes Modena in programma mercoledi 25 novembre alle 20.30 con diretta su Rai Sport verrà molto probabilmente (non c'è ancora l'ufficialità della Lega) rinviata a data da destinarsi.