Buona la prima per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, rigorosamente a porte chiuse, ha sconfitto al PalaBianchini nella terza giornata di andata del campionato di A2, prima di questo campionato, ha sconfitto per 64-49 l'Allianz Pazienza San Severo.

La cronaca - Partenza vivace tra le due formazioni che corrono molto, ma sono sfortunate nelle conclusioni, fino alla schiacciata di Gilbeck al 3' (2-0). Trascorre un altro minuto ed è il connazionale Lewis a realizzare dalla lunga distanza per il 5-0. San Severo si iscrive a referto con un tiro libero di Jones (5-1 al 5'). Entrambe le formazioni continuano a faticare nel trovare la via del canestro e al 7' dopo i due punti messi a segno da Gilbeck, che valgono il 7-1 per la Benacquista, coach Lardo chiama time-out. Al rientro sul parquet ruotano gli uomini sulla panchina nerazzurra e Bisconti, appena entrato, porta i suoi sul 9-1, grazie a un bell'assist di Lewis. La Cestistica riduce le distanze dalla lunetta, ma sul fronte opposto replica Mouaha con una bella schiacciata (11-2 all'8'). Il cronometro scorre e il quarto va in archivio sul punteggio di 16-4 con una tripla da distanza siderale di Lorenzo Baldasso.

In avvio di seconda frazione Latina allunga sul 18-4, San Severo replica, ma Benetti risponde per le rime e al 12' il tabellone segna 20-6. I gialloneri realizzano ancora a cronometro fermo, mentre la Benacquista continua a ruotare i suoi uomini (20-8 al 13'). La Benacquista è concentrata e con una buona circolazione di palla trova ancora una tripla di Baldasso (23-8). San Severo realizza il canestro del 23-10 e a 5:17" dal termine del periodo, coach Gramenzi chiama time-out. Il gioco riprende, Mortellaro concretizza il libero del 23-11. Al 16' anche Passera realizza dalla lunetta (24-13), il gioco è veloce, la squadra ospite prova a ridurre il divario, ma Latina è pronta a rispondere colpo su colpo (29-17 al 18'). Al 19' coach Lardo chiama time-out, ma al rientro sul parquet è ancora la compagine di casa a trovare un bel canestro con Marco Passera che porta i suoi sul 32-18. Mancano 6" al termine del periodo quando coach Gramenzi chiama time-out. Si torna sul rettangolo di gioco Jones realizza due liberi che valgono il 32-20 con cui si va al riposo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi San Severo recupera parte del divario, anche se i nerazzurri mantengono il vantaggio (34-25 al 23'). Gli ospiti continuano ad attaccare con determinazione riuscendo a penetrare nella difesa di Latina e al 24' sono a soli 6 punti di distacco (34-28). Time-out per coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco i padroni di casa sono sfortunati nelle conclusioni a differenza dell'Allianz che centra la retina dai 6.75 per il -3 (34-31 al 26'). Al 27' la compagine ospite arriva a un solo punto di distanza realizzando due liberi (34-33). Si scuote la Benacquista con il solito Baldasso che è preciso dall'arco e riporta i suoi sul +4 (37-33 al 28'). Con 1:40" sul cronometro, San Severo conquista la parità (37-37), 30 secondi dopo passa in vantaggio per la prima volta dall'inizio del match (37-40). Bisconti concretizza due liberi e a 55" dalla sirena Latina è sotto di un punto (39-40). Un'azione per parte, nessun canestro e con 1" al termine la panchina di San Severo chiama time-out prima di eseguire la rimessa. Nulla di fatto, il quarto si conclude sul 39-40.

L'ultima frazione si apre con la bella tripla di Marco Passera che riporta la Benacquista in vantaggio (42-40 al 31'). Al 33' un'altra tripla di Latina, stavolta porta la firma di Fabrizio Piccone (45-40). L'Allianz non demorde (45-42) Marco Passera nemmeno, è sua la terza tripla consecutiva della formazione pontina (48-42) Ogide per San Severo e Raucci per Latina concretizzano dalla lunetta (50-44 al 35'). A Gilbeck appena rientrato in campo per dare il cambio a Raucci, viene sanzionato il quinto fallo ed è costretto a tornare anzitempo in panchina. Si torna sul rettangolo di gioco e con una bellissima azione di squadra, culminata con il canestro di Piccone, Latina allunga sul 55-44 a 2:35" dalla fine del quarto. Gli ospiti accorciano dalla lunetta (55-46 a 2:20"). La Benacquista ha esaurito il bonus e, quando mancano 2 minuti esatti al termine, San Severo concretizza un ulteriore libero (55-47). Con 1:13" sul cronometro Lorenzo Baldasso è l'autore dell'ennesima tripla nerazzurra e sul punteggio di 58-47 la panchina ospite chiama time-out. Il gioco riprende, Latina difende strenuamente, San Severo si affida al fallo sistematico (60-47 a 50"). Raucci e Piccone fanno scorrere i titoli di coda con i canestri che sanciscono il risultato finale di 64-49 e la vittoria della Benacquista.

Latina64 San Severo49

(16-4; 16-16; 7-20; 25-9)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Benetti 5, Lewis 3, Hajrovic 23, Piccone 7, Passera 6, Mouaha, Baldasso 6, Bisconti 4, Raucci 4, Gilbeck 6. Coach: Gramenzi.

Allianz Pazienza San Severo

Mortellaro, Di Donato 3, Antelli, Angelucci 1, Buffo 19, Petrushevski ne, Contento 5, Pavicevic ne, Jones 7, Ikangi, Ogide 14. Coach: Lardo.

Arbitri: Urso di Livorno,Nicola di Caserta, Marzulli di Pisa.