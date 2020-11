Napoli-Latina 90-58 (17-11; 25-16; 28-12; 19-19)

GeVi Napoli: Zerini 2, Coralic 2, Iannuzzi 14, Klacar 5, Aldi, Parks 12, Sandri 13, Marini 14, Mayo ne,Tolino 2, Uglietti 4, Lombardi 12. Coach: Sacripanti.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 5, Lewis 7, Hajrovic, Donati, Piccone 5, Passera 2, Mouaha 11, Baldasso 11, Bisconti 4, Raucci 7, Gilbeck 6. Coach: Gramenzi.

ArbitriCatani (Pescara), Capurro (Reggio Calabria), Pratico (Reggio Calabria).

Senza nulla togliere alla volontà della Benacquista Assicurazioni Latina Basket di provare a giocare una dignitosa pallacanestro, il match di ieri sera al "PalaBarbuto" di Napoli ha messo soprattutto in mostra una GeVi di categoria superiore, capace già al termine del terzo quarto di mettere in ghiaccio una partita che, diciamolo francamente, non è mai stata in discussione: troppo nettoil divario tra i due quintetti in campo. Latina, da par suo, ha difeso discretamente bene sino all'intervallo, ma poi ha lasciato via libera ai campani, confermando quelle problematiche in attacco già evidenziate nel match contro San Severo. Il 90-58 finale è l'esatta fotografia di un match, almeno per Latina, decisamente da dimenticare.