Niente ripartenza per la serie D, anche questa volta. L'auspicato ritorno alle gare di campionato, inizialmente previsto per domenica 6 dicembre con le sfide valevoli per la settima d'andata, è stato infatti posticipato alla settimana successiva.

Il motivo va ricercato nella pubblicazione della bozza del nuovo Protocollo sanitario anti Covid, da applicare alle gare della Lnd, e che non è stato però ancora ufficializzato nella sua interezza.

Un protocollo da più parti invocato, in maniera più stringente e per evitare situazioni poco felici e che hanno fatto parecchio discutere, sulla base del quale ogni club dovrà procedere all'esecuzione di tamponi rapidi almeno nelle 48/72 ore antecedenti la partita a tutto il gruppo squadra.