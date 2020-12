Seconda sconfitta consecutiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, sul "neutro" di Montecatini, ha lasciato via libera a Pistoia, alla sua prima vittoria in campionato dopo le prime due battute d'arresto iniziali. I nerazzurri hanno palesato i soli problemi in attacco, nonostante la grande serata di Piccone, capace di tenere a galla la squadra di Gramenzi almeno sino all'intervallo. I toscani, però, dopo il 15-15 iniziale, sono sempre stati in controllo del match, mettendo a nudo le carenze di una squadra, quella pontina, che, come detto, ha palesato i soli limiti in fase di realizzazione: 81-70 il finale.

La partita - Partita veloce in avvio e un tantino "bagnata". Fuori il diluvio e dentro il palazzetto di Montecatini una condensa che rendeva il parquet scivoloso. Gara sospesa per qualche minuto sul 2-2, ma poi fortunatamente ripresa. Dopo il 4-9 iniziale dei nerazzurri di Gramenzi, ecco il parziale di 9-0 (11-2) di Pistoia a cambiare "geografia" al match, anche perchè la Benacquista, come da copione, trovava grandi difficoltà nell'andare a canestro. I nerazzurri, però, con un Bisconti ispirato, riuscivano a non far decollare i toscani e a chiudere i primi 10' in parità: 15-15.

Pistoia provava di nuovo a volare all'inizio del secondo quarto e l'8-2 di parziale dopo due minuti e quattordici secondi ne era una chiara conferma. La "bomba" di Della Rosa portava Pistoia sul +10 (27-17) accentuando le problematiche di una squadra capace, a 6' dall'intervallo, a mettere insieme solo due punti. Pistoia continuava a far malissimo dalla lunga distanza (anche Sims trovava solo retina, ndr) per un 17-2 da capogiro.

Fabrizio Piccone, classe ‘98, riusciva, però, a tirar fuori dal proprio cilindro cestistico punti importanti (38-33 con due "bombe", ndr) e inaspettati che riportavano a galla i nerazzurri sino al 40-35 che portava le due squadre negli spogliatoi grazie ad un canestro a fil di sirena di Passera.

Pistoia usciva meglio dagli spogliatoi, ma Latina restava sul "pezzo", almeno sino a metà del terzo quarto, quando i toscani tornavano a +11 (53-42). Pistoia andava anche +14, Latina tornava sotto, ma la "bomba" di Saccaggi a fil di sirena chiudeva il periodo sul 64-53.

Nell'ultimo quarto i toscani, forti di un bel vantaggio, finivano per controllare il match, impedendo di fatto alla Benacquista di tornare in partita. E martedì, alle ore 18, nel recupero della prima giornata, arriverà al PalaBianchini Scafati, un'altra corazzata.