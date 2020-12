Latina-Chieti 75-66 (24-18; 17-11; 24-16; 10-21) Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 10, Lewis 13, Hajrovic ne, Piccone 1, Passera 5, Mouaha 10, Baldasso 9, Bisconti 6, Raucci 5, Gilbeck 16. Coach: Gramenzi. Lux Chieti: Sodero 13, Migliorelli ne, Sorokas 13, Williams 4, Favari ne, Ihedioha 4, Bozzetto 9, Piazza 2, Arnold 2, Santiangeli 19. Coach: Sorgentone. Arbitri: Radaelli Roberto di Rho (MI), Raimondo William di Scicli (RG), Marota Giampaolo di San Benedetto del Tronto (AP) Seconda vittoria in campionato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, al PalaBianchini, ha sconfitto 75-66 Chieti salendo a quota quattro nella classifica del girone "Rosso" del campionato di A2 maschile di pallacanestro.

