Partono con il botto i campionati italiani assoluti Open di nuoto in vasca lunga. Presso la Piscina Comunale di Riccione, abituale sede delle competizioni invernali, il colpaccio porta la firma di Matteo Ciampi, una delle "stelle" più luminose dello sport pontino. Il nuotatore di Latina, in forza al gruppo sportivo dell' Esercito ed al Team Acqua Sport, ha infatti portato a casa il titolo tricolore nei 400 stile libero maschili, una delle prove che ha lo visto sempre protagonista. E ieri, se possibile, ancora di più, visto che lo specialista del capoluogo ha fermato il cronometro su un 3'47"57 che non passa certo inosservato.

Per l'atleta diretto da Stefano Franceschi si tratta infatti della seconda prestazione personale All-time, di soli sedici centesimi più alta rispetto al tempo con la quale il liberista prese parte ai campionati italiani della passata stagione. la conferma della performance arriva inoltre dal distacco inflitto agli altri partecipanti: una margine di cinque secondi su Pietro Sarpe, il giovane del Cc Aniene che si è piazzato al secondo posto, e Luca De Tullio, anch'egli portacolori del sodalizio romano, il quale ha completato il podio di giornata.