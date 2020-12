Otto vasche o quattro non fa differenza, il risultato è sempre lo stesso: Matteo Ciampi mette tutti d'accordo e sale sul gradino più alto del podio. Dopo il successo nei 400 stile libero ottenuto giovedì ai campionati italiani Open invernali di nuoto disputati a Riccione, lo specialista di Latina in forza al gruppo sportivo dell'Esercito ha centrato il bis anche sulla mezza distanza, portando a casa il titolo tricolore nei 200 sl e confermando il proprio eccezionale momento.

Un'affermazione forse meno prepotente della prima, ma comunque di ottimo spessore. Eccezion fatta per il passaggio ai 50 m nel quale è stato il trentino Stefano Ballo a toccare per primo, già alla seconda virata il 24enne pontino è passato al comando senza più lasciare la testa della gara, dando l'impressione di poterla condurre agevolmente sino al termine. E così è stato, con un responso cronometrico di 1'47"96 più alto di quasi mezzo secondo del proprio personale (ed anche distante dall' 1'45"5 richiesto per accedere alle Olimpiadi di Tokyo), ma che è stato comunque sufficiente per portare a casa la seconda medaglia d'oro in tre giorni, davanti allo stesso Ballo ed al marchigiano Stefano Di Cola. «Magari il tempo ottenuto non è stato eccezionale, ma penso di poter essere soddisfatto - ha affermato a fine gara lo stesso Ciampi - E' stato un anno decisamente complicato perché avremmo gareggiato due o tre volte, non di più, e questi campionati sono serviti essenzialmente per tornare a vivere il clima giusto, quello che gli allenamenti possono darti sino ad un certo punto». E fin da ora le attenzioni si spostano verso i campionati primaverili, in programma a fine marzo, appuntamento cruciale in direzione olimpica.