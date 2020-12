Cisterna-Ravenna 1-3 (22-25; 24-26; 25-23; 19-25)

Top Volley Cisterna: Cavuto 12, Cavaccini (L), Sottile, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi 18, Rossi, Onwuelo, Rondoni, Randazzo 24, Krick 7, Szwarc 11. All: Kovac.

Consar Ravenna: Mengozzi 9, Giuliani (L) ne, Loeppky 10, Redwitz 1, Stefani ne, Arasomwan ne, Recine 17, Zonca, Grozdanov 7, Batak, Kovacic (L), Pinali 23, Koppers ne. All: Bonitta.

Arbitri: Tanasi-Cappello

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 18, ric.prf 30%, att. 52%, muri 6. Consar Ravenna: ace 4, err.batt. 12, ric,prf 36%, att. 48%, muri 9.

Una quindicesima giornata dal forte sapore di ultima spiaggia per la Top Volley. Al Palasport di Cisterna, ieri pomeriggio, è andata in scena la sfida salvezza contro il Ravenna. Una sfida da dentro o fuori che la squadra pontina non riesce a fare sua: la Consar Ravenna si impone 3-1.