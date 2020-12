Rieti-Latina 82-77 (26-21; 12-19; 20-21; 24-16)

Kienergia Rieti: Tommasini 13, Stefanelli ne, Fumagalli 4, Sanguinetti 21, Fruscoloni ne, De Laurentis 10, Taylor 19, Pepper 14, Nonkovic, Frizzarin ne, Vujanac ne, Ponziani 1. Coach: Rossi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 18, Lewis 12, Hajrovic ne, Piccone 5, Passera 8, Mouaha 2, Baldasso 6, Bisconti, Raucci 12, Gilbeck 14. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Masi Andrea di Firenze, D'Amato Alex di Tivoli (RM), Miniati Gian Lorenzo di Firenze.

Si chiude con una sconfitte il 2020 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, a Rieti, è stata sconfitta con il punteggio di dalla formazione di casa. Decisivo l'ultimo periodo di gioco dopo che la formazione aveva condotto la gara per due quarti di gioco, il secondo e il terzo, prima di cedere nell'ultimo nonostante i quattro giocatori in doppia cifra.