Cisterna-Perugia 0-3 (14-25; 19-25; )

Top Volley Cisterna: Cavuto 5, Cavaccini (L), Sottile, Seganov, Rossato, Sabbi 4, Rossi ne, Onwuelo 6, Rondoni ne, Randazzo 4, Krick 5, Szwarc 6. All: Kovac.

Sir Safety Conda Perugia: Piccinelli, Ricci 3, Vernon, Travica 1, Ter Horst, Russo ne, Sossenheimer ne, Biglino ne, Leon 12, Zimmermann, Solè 8, Colaci (L), Atanasijevic 12, Plotinytskyi 7. All: Heynen

Arbitri: Cesare-Caretti

Note: Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 16, ric.prf 24%, att. 36%, muri 4. Sir Safety Conad Perugia: ace 4, err.batt. 15, ric.prf. 18%, att. 55%, muri 6

Una Sir Perugia famelica non lascia scampo alla Top Volley. Ieri pomeriggio al Palasport di Cisterna è andato in scena il più classico dei testa-coda: da una parte la formazione di casa, fanalino di coda della Superlega e dall'altra il Perugia, autentico schiacciasassi, con una sola sconfitta in campionato.

Una sfida sulla carta impari e rimasta tale anche sul campo, con gli umbri a fare la voce grossa, schiantando i pontini in tre set e poco più di un'ora di gioco.