Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A, raccolto il parere positivo dei diversi organi consultivi, ha approvato la revisione e riprogrammazione del planning di SuperLega Credem Banca alla luce delle numerose gare rinviate e delle possibili nuove a causa di casi accertati di Covid-19, ponendo al centro la salvaguardia del valore e del livello tecnico del Campionato di SuperLega.Il presidente di Lega, Massimo Righi, ha dichiarato: «Sarebbe molto semplice e sbrigativo, e ideale per un titolo di giornale, scrivere che abbiamo abolito le retrocessioni, o meglio la retrocessione, visto che è di una sola squadra che parliamo. In realtà, questo è l'effetto finale di un ragionamento ben diverso. I recuperi gare sono arrivati ad un numero ingestibile e con l'attuale planning abbiamo esaurito le date riservate ai recuperi. L'unica possibilità per rendere disponibili altre date per eventuali recuperi è stata quella di intervenire sui turni di campionato di gennaio 2021, coincidenti con le Qualificazioni ai Campionati Europei". Morale della favola, a lieto fine sino ad un certo punto, la Top Volley Cisterna, ultima in classifica con 5 punti, può tirare un sospiro di sollievo. Il presidente Falivene, però, è categorico. "In Lega si stava parlando di questi cambiamenti già da qualche mese, è evidente che il Covid abbia avuto un impatto notevole sull'attuale stagione di Superlega ed è altrettanto evidente che questi cambiamenti che sono stati ufficializzati ora possono essere visti a favore della nostra squadra: credo proprio che si sarebbe fatto lo stesso ragionamento anche se la squadra ultima in classifica al momento fosse stata un'altra. Questa decisione della Lega non cancella di certo i bruttissimi risultati che abbiamo ottenuto sul campo, la nostra stagione resta fallimentare con risultati ampiamente al di sotto delle aspettative".