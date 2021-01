Quello che non ti aspetti, può accadere da un momento all'altro e con il presidente Damiani, tutto è possibile. Anche portare ad Anzio un giocatore di assoluto valore mondiale. Il tutto nella settimana che porterà all'inizio del campionato di serie A2.

Questo ed altro ancora per dire che il grande Alessandro Giorgetti è un giocatore dell'Anzio Waterpolis. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, per lui parla il suo palmares a livello di Nazionale e club.

Giocatore universale di indiscusso valore, oro mondiale a Shangai nel 2011, argento alle Olimpiadi Londra nel 2012, Argento nella Word League nel 2011 e premiato come migliore giocatore del torneo, Bronzo nella World League nel 2012 di Almaty, ai Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009, per poi proseguire con le vittorie nazionali: 8 scudetti consecutivi con la Pro Recco, 7 coppe Italia, 4 Eurolega, 4 Supercoppa Len sempre con la squadra ligure. Proviene dal Quinto dove ha giocato l'ultima stagione in A1 segnando 32 gol prima del blocco dovuto alla pandemia.