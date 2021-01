Ravenna-Latina 05-76 (23-23; 21-18; 26-19; 25-16) OraSi Ravenna: Cinciarini 13, Chiumenti 4, James 9, Denegri 11, Vavoli, Venuto 6, Maspero 3, Oxilia 8, Simioni 19, Buscaroli ne, Givens 22, Laghi. Coach Cancellieri. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 14, Lewis 8, Hajrovic n.e., Piccone, Passera 4, Mouaha 8, Baldasso 15, Bisconti, Raucci 18, Gilbeck 10. Coach Gramenzi. Arbitri Chersicla di Oggiono (LC), Barbiero di Milano, Pazzaglia di Pesaro. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket resta in partita sino all'intervallo, prima di cedere strada facendo alla OraSi Ravenna: 95-76 il finale. Una partita che si è decisa negli ultimi due quarti di gioco ma, soprattutto, nella pessima difesa dei nerazzurri che, a differenza di altre volte, non sono riusciti a tenere basso nel punteggio il quintetto romagnolo. Il tutto nonostante la doppia cifra di quattro giocatori e i 18 punti messi a referto da Raucci.

