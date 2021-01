Roma Vis Nova-Anzio Waterpolis 10-12 (3-6; 2-2; 1-2; 4-2)

Vis Nova Roma: M. Bonito, S. Padovano, L. Sacco, C. Di Fulvio 2, D. Mutariello 1, A. Navarra, A. Poli 1, L. Provenziani 2, M. Lapenna 2, F. Bernoni, E. Calcaterra 2, A. Agnolet, R. Giannotti. All. Calcaterra

Anzio Waterpolis: M. Castaldi, G. Siani, C. Gandini 3, L. Di Rocco 1, A. Giorgetti 1, E. Costantini, T. Tabbiani 1, F. Lucci, F. Lapenna 4, A. Agostini 1, A. Grossi, D. Presciutti 1, G. Vassallo. All. Tofani

Arbitri: Collantoni e Nicolai

Note: Usciti per limite di falli Tabbiani (A) nel secondo tempo, Agostini (A) e Grossi (A) nel terzo tempo, Sacco (R) e Calcaterra (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova Pallanuoto 6/15 e Pallanuoto Anzio 4/10.

Davanti al cittì della Nazionale italiana, Alessandro Campagna, l'Anzio Waterpolis inizia nel migliore dei modi il proprio campionato violando, non senza qualche patema d'animo nel quarto ed ultimo tempo, la piscina di Monterotondo, superando 10-12 la Roma Vis Nova di Alessandro Calcaterra, ex centrobia dello storico play off scudetto della Latina Pallanuoto.

Una partita agonisticamente molto valida, oseremo dire maschia, anche troppo, in alcuni momenti con la squadra neroniana, però, brava a controllarla anche nei momenti delicati dell'ultimo periodo di gioco.