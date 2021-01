Trento-Cisterna 3-1 (24-26; 26-24; 25-20; 25-18)

Itas Trentino: Cortesia ne, Argenta, Michieletto 13, Sperotto, Rossini (L), De Souza 13, Giannelli 3, Kooy ne, Bonatesta ne, Abdel-Aziz 25, Sosa Sierra 2, Podrascanin 8, Lisinac 12, De Angelis (L) ne. All: Lorenzetti.

Top Volley Cisterna: Cavuto, Cavaccini (L), Sottile 3, Tillie 12, Rossato ne, Sabbi 17, Rossi ne, Onwuelo, Rondoni ne, Randazzo 11, Krick 2, Szwarc 12. All: Kovac.

Arbitri: Boris-Rossi

Note Itas Trentino: ace 10. err.batt 22, ric.prf 43%, att. 62%, muri 12. Top Volley Cisterna: ace 8, err.batt. 21, ric.prf 25%, att. 47%, muri 3.

La Top Volley Cisterna cede 3-1 in casa dell'Itas Trentino ma la prestazione dei pontini è stata, probabilmente, una delle più aggressive della stagione: vittoria del primo set per Sabbi e compagni a cui si aggiunge il secondo parziale che è sfuggito via dalle mani solo ai vantaggi. Nel corso del match Trento ha ritrovato l'incisività al servizio (10 ace) forzando molto mentre a muro c'è stata una maggiore presenza dei padroni di casa con 12 muri punto contro i tre della Top Volley che hanno subìto anche in attacco (62% contro il 47%). Sono stati 21 gli errori al servizio del Cisterna che però ha piazzato anche 8 ace, mentre Sabbi con 17 punti (67%) è stato il miglior realizzatore dei pontini ma dall'altra parte della rete Abdel-Aziz ha chiuso il match con 25 punti (66%).