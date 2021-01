Latina-Forlì 53-70 (7-13; 12-19; 17-14; 17-24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 8, Lewis 10, Hajrovic, Piccone 7, Passera 9, Mouaha 6, Baldasso 2, Bisconti 2, Raucci 3, Gilbeck 6. Coach: Gramenzi.

Unieuro Forlì: Rush 10, Giachetti 2, Campori 4, Natali ne, Bolpin 14, Landi 13, Dilas 3, Ndour, Rodriguez 7, Bruttini 6, Roderick 11. Coach: Dell'Agnello.

Arbitri: Dionisi di Fabriano (AN), Tarascio di Priolo Gargallo (SR), De Biase di Udine.

Era difficile, se non impossibile, alla vigilia. La conferma, ieri pomeriggio, sul parquet del PalaBianchini: troppo forte, inutile nasconderlo, la capolista del girone "Rosso" del campionato di A2 maschile di basket, l'Unieuro Forlì, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. C'è stata partita soltanto nel terzo quarto, prima e dopo un dominio assoluto dei romagnoli.