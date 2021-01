Scafati-Latina 84-71 (17-14; 22-18; 25-18; 20-21)

Givova Scafati: Musso 5, Marino 9, Thomas 13, Jackson 15, Dincic 7, Rossato 12, Sergio 6, Benvenuti 6, Palumbo 2, Cucci 9. Coach Finelli.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 12, Lewis 16, Hajrovic, Piccone 8, Passera 2, Mouaha 5, Baldasso 11, Bisconti 6, Raucci 6, Gilbeck 5. Coach Gramenzi.

Arbitri: Foti Alfio di Vittuone (MI), Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO), Puccini di Genova

Ennesima sconfitta in campionato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, al cospetto di una delle grandi "corazzate" di questo girone "Rosso" del campionato di A2 maschile di basket, ha retto bene nei primi due quarti di gioco e nell'ultimo periodo. Scafati, però, è sempre stata in controllo e alla fine, in maniera anche agevole, ha portato a casa il match: 84-71 il finale.