Latina-Cento 64-74 (19-12; 13-15; 10-19; 15-24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 16, Lewis 9, Hajrovic ne, Piccone 5, Passera 9, Mouaha 2, Baldasso 8, Bisconti, Raucci, Gilbeck 15. Coach Gramenzi.

Tramec Cento:Fallucca 5, Roncarati ne, Ranuzzi 11, Berti9, Leonzio 4, Petrovic 2, Gasparin 12, Moreno, Cotton 21, Sherrod 10. Coach Mecacci.

Arbitri: Moretti di Marsciano (PG), Gagno di Spresiano (TV), Nuara di Treviso.

Brutta sconfitta in chiave salvezza per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, nel turno infrasettimanale di campionato, dopo aver dato l'impressione nel primo quarto di potersi regalare una bella serata di basket, ha ceduto strada fdacendo alla Tramec Cento, una delle dirette concorrenti al discorso salvezza: 64-74 il finale di un match che, nella seconda parte bassa del match ha visto i padroni di casa lasciare via libera agli avversari capaci, già al termine del terzo quarto di operare il sorpasso sui nerazzurri, prima di allungare nell'ultimo periodo dove, ancora una volta, lo sterile attacco del quintetto di coach Gramenzi ha fatto, purtroppo in negativo, la differenza.