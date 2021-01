A seguito di un caso di positività riscontrato per un atleta dell'Anzio Waterpolis e a tutela della salute di tutto il gruppo della prima squadra ed in rispetto delle Norme Covid emanate dalla FIN, la partita di ieri tra l'Anzio Waterpolis ed il Vela Ancona è stata rinviata a data da destinarsi. Era tutto pronto per l'esordio ad Ostia della formazione di Tofani, reduce dal successo ottenuto alla prima di campionato a Monterotondo contro la Roma Vis Nova ed, invece, il Covid-19 ha "colpito" subito la formazione cara al presidente Damiani, costretta a rinviare, a data da destinarsi, il match contro l'Ancona, una sfida già importante in considerazione della positiva partenza della formazione marchigiana in questo girone "Centro" del campionato di A2 maschile di pallanuoto.