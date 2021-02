La Top Volley Cisterna parte bene ma non riesce a ripetersi e cede in casa del Modena (3-1). Dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set (26-24) sprecando anche un set point, i ragazzi di coach Boban Kovac hanno vinto il secondo riaprendo la partita (19-25) per poi cedere il terzo e il quarto parziale ai padroni di casa. L'ultima vittoria dei pontini con il Modena risale al 3-1 imposto al PalaBianchini alla decima giornata della regular season del 2014. Con 14 punti totalizzati Szwarc è stato il miglior realizzatore della formazione pontina, seguito da Cavuto con 13 punti.

IL TABELLINO

Leo Shoes Modena – Top Volley Cisterna 3-1

Leo Shoes Modena: Christenson 4, Lavia 19, Bossi 7, Vettori 15, Petric 13, Mazzone 3, Sanguinetti (L), Iannelli (L), Karlitzek 0, Grebennikov (L), Buchegger 1, Porro 1. N.E. Estrada Mazorra, Stankovic. All. Giani. Top Volley Cisterna: Seganov 1, Tillie 3, Szwarc 14, Sabbi 7, Cavuto 13, Krick 7, Rondoni (L), Sottile 0, Cavaccini (L), Onwuelo 1, Rossato 1, Randazzo 3. N.E. Rossi. All. Kovac

ARBITRI: Luciani, Canessa

PARZIALI 26-24, 19-25, 25-13, 25-18

NOTE – durata set: 32′, 26′, 20′, 24′; tot: 102'.

MVP: Daniele Lavia (Leo Shoes Modena)