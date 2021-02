Niente bis per il Latina che al PalaBianchini deve cedere alla Gevi Napoli per 59-69. La seconda forza del girone si impone d'autorità sui ragazzi di Gramenzi che restano così al terzultimo posto della classifica, a rischio aggancio, oggi, da parte di San Severo, distante due punti e ospite di Pistoia in questa 17esima giornata.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina Basket-Gevi Napoli 59-69 (16-24, 36-39, 50-56)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 6, Lewis 15, Hajrovic n.e., Piccone 3, Passera 10, Mouaha 7, Baldasso 4, Bisconti n.e., Raucci 12, Gilbeck 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.

Gevi Napoli: Zerini 7, Iannuzzi 2, Klacar, Parks 8, Sandri, Marini 17, Mayo 8, Uglietti 4, Lombardi 15, Monaldi 8. Coach Sacripanti. Vice Cavaliere. Vice Serpico. Vice Conte.

Statistiche: Latina tiri da 2 53% (19/36) tiri da 3 17% (4/23) tiri liberi 53% (9/17) Napoli tiri da 2 37% (15/41) tiri da 3 33% (8/24) tiri liberi 75% (15/20).

Arbitri dell'incontro: Tirozzi Alessandro di Bologna, Grazia Lorenzo di Bergamo, Del Greco Stefano di Verona