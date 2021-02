L'HC Cassa Rurale Pontinia saluta la Coppa Italia. A Salsomaggiore Terme le giocatrici di coach Giovanni Nasta hanno ceduto all'Erice nel match valido per i quarti di finale della Final Six della manifestazione tricolore (25-32). Dopo lo svantaggio iniziale (8-14) di sei lunghezze il Pontinia ha trovato la forza di ricucire tutto e impattare sul 18-18, prima di cedere nella parte finale della partita. La giovanissima Giulia Conte dell'HC Cassa Rurale Pontinia è stata eletta MVP della partita.

IL TABELLINO

Erice-Pontinia 32-25 (Primo Tempo: 17-14)

AC Life Style Erice: Modernell, Barreiro Guerra 4, Benincasa 2, Coppola 9, Marino, Martinez, Michalski 1, Nangano, Natale 1, Perazic 8, Podariu, Priolo 1, Rajic 4, Ravasz 2, Terenziani, Tisato. All. Gonzales.

HC Cassa Rurale Pontinia: Bordon, Franceschini, Barbosu 5, Bassanese 3, Bellu, Bernabei, Bianchi, Conte 4, Di Prisco 4, Gottardo, Guidi, Milkovich, Podda 4, Put 1, Rueda 1, Squizziato 3.

Arbitri: Onnis e Pepe, del. Nasca e Ardente