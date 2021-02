Tutto secondo copione per l'Anzio Waterpolis che ieri sera, nella piscina Zero9 di Roma, ha avuto ragione di un ottimo, bisogna dirlo, Tuscolano: 5-8 il risultato finale per la formazione neroniana, ora a sei punti in classifica ma con una gara da recuperare, quella con l'Ancona.

C'è da dire che non è stata una partita facile per il "settebello" di Tofani, che almeno inizialmente ha sofferto la formazione capitolina, trovando in Correggia un baluardo quasi invalicabile. Poi, però, la squadra cara al presidente Damiani è riuscita a venire a capo di una gara scorbutica, grazie anche ad un Giorgetti davvero in grande spolvero autore di una pregevole doppietta. Ottima la prova anche di Tabbiani, anche lui a segno due volte, ma diciamo di tutto il collettivo perché mai come ieri sera la formazione di Tofani è stata umile e cinica nei momenti importanti, pronta a mettere sempre a distanza quella capitolina.Insomma, quello che doveva fare, l'Anzio Waterpolis alla fine lo ha fatto, dimostrando di essere, semmai ce ne fosse stato bisogno, una squadra solida e tecnicamente molto valida, pronta al salto di categoria visti i grandi sforzi economici profusi dal massimo dirigente, Francesco Damiani.Non era facile, poi, tornare in vasca dopo il caso di Covid-19 ed invece l'Anzio Waterpolis ha dimostrato di poter meritare non solo la vittoria, ma anche tutto quello che di bene si dice dalla vigilia di questo campionato.

IL TABELLINO

Tuscolano-Anzio 5-8 (1-1; 0-2; 2-3; 2-2)

SC Tuscolano Pallanuoto: V. Correggia, A. Tulli 1, M. Salvatori 2, M. Graziosi, F. Zangari, G. Serio, L. De Santis, J. Gambin, M. Iula, F. Liolli, S. Botto 2, C. Casciotta, A. Giannotti. All. Neroni

Anzio Waterpolis: M. Castaldi, G. Siani, C. Gandini, L. Di Rocco 1, A. Giorgetti 2, N. Fratarcangeli, T. Tabbiani 2, F. Lucci 1, F. Lapenna 1, A. Agostini 1, A. Grossi, D. Presciutti, G. Vassallo. All. Tofani

Arbitri: Nicolai e Boccia

Note: Ammonito nel quarto tempo il tecnico Neroni (T).