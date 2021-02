Anzio Waterpolis a punteggio pieno nel girone "Centro" del campionato di A2 maschile di pallanuoto. Inizio bum bum. Tabbiani vince il primo sprint, passaggio a Giorgetti, assist su Lapenna in boa. Beduina, gol. Dopo 8 secondi è già 1-0. Il break corposo giunge al secondo quarto, laddove un parziale di 5-0 mette fine in anticipo all'esito della gara. L'Anzio riesce sempre a trovare soluzioni positive in attacco, o con Lapenna che prende espulsioni e segna o sul perimetro esterno dove I "tiratori scelti" Giorgetti, Gandini, Di Rocco, Tabbiani, trovano in sistematica frequenza la via del gol. La Vela non riesce proprio a gonfiarsi in attacco dove l'Anzio oppone vento contrario, con un azione difensiva tanto puntuale quanto efficace. A metà gara il punteggio è 7-0 e per vedere il primo gol degli adriatici bisogna attendere metà del terzo quarto con Sabatini in superiorità. Mentre la prima rete della Vela in parità numerica è al quarto tempo con Pugnaloni. Proprio l'ultimo quarto rende merito all'Ancona che mitiga il passivo con un parziale in proprio favore. «Bene il risultato, ritmo non elevato ma in una situazione così particolare, quale quella che stiamo vivendo ci può stare - ha spiegato il diesse De Gennaro - Ho visto una squadra molto concentrata sull'obiettivo, con palloni giocati con intelligenza, mai forzati. Quando Lapenna veniva chiuso dal raddoppio, abbiamo tirato bene dal perimetro esterno, dove i nostri ‘cecchini' si sono esaltati. Forse tutto troppo facile. Ancora lungo è il cammino, ma la strada mi sembra giusta».

IL TABELLINO

Anzio-Ancona 13-6 (2-0; 5-0; 5-2; 1-4)

Anzio Waterpolis: Castaldi, Siani, Gandini (2), Di Rocco (3), Giorgetti (2), Costantini, Tabbiani (2), Lucci (1), Lapenna (2), Agostini, Grossi (1), Presciutti, Vassallo. All. Tofani

Vela Ancona: Bartolucci, Lisica (1), Pugnaloni (1), Pantaloni, Baldinelli, Alessandrelli, Milletti M, Riccitelli (1), Milletti T (1), Bartolucci D (1), Sabatini (1), Pieroni, Pierpaoli. All. Pace

Arbitri: Pascucci-Bonavita

Note: Superiorità numerica: Anzio Wp 2/7 + 1/1R; Vela Ancona 3/8 + 1/1R