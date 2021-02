Sono le 5.40 italiane, le 15.40 in Nuova Zelanda di una domenica fantastica per la vela italiana, quando Luna Rossa Prada Pirelli taglia in solitario il traguardo dell'ottava regata della "Prada Cup", la kermesse finale degli sfidanti alla Coppa America, aggiudicandosi di fatto la competizione a spese di Ineos Britannia, la barca d'oltre Manica letteralmente demolita, è proprio il caso di dirlo, nelle ultime due regate disputate all'alba della penultima domenica di febbraio. Una vittoria tutta italiana ma, anche e soprattutto, pontina. Con Romano Battisti, argento olimpico nel Doppio a Londra con Alessio Sartori, pronto in un certo senso non solo a prendere il testimone di Davide Tizzano, attuale Direttore del Centro Coni Bruno Zauli, ma artefice del successo del Moro di Venezia nel 1992 nella Louis Vuitton Cup, ma nuovamente a dividere il tifo di Priverno, dove è nato, e di Maenza, paese natio del papà Nazzareno e del nonno Romano dal quale ha preso il nome vincente. All'alba si è fatto festa da quelle parti, lì al bar del centro storico, della piazzetta, così com'era accaduto nel luglio del 2012 con l'argento incredibile di Londra. Oggi, però, è un altro giorno, un altro sport ed un'altra grande vittoria per Romano Battisti, ma anche per Gerardo Siciliano di Latina, alla sua terza esperienza in Coppa America. Su Luna Rossa sta ricoprendo il ruolo di Mast and Rigging (nel gergo tecnico albero e manovre), che è l'operaio arrampicatore che si occupa di manutenzione. Infine Angelo Napolitano, originario di Latina, che svolge mansioni manutentive delle parti meccaniche (boat builder). Anche lui, come Siciliano, è alla terza Coppa America: nel 2007 con Mascalzone Latino e nel 2010 collaborò alla costruzione del catamarano Alinghi 5. Ora, con il mese di marzo che bussa alle porte di Luna Rossa Prada Pirelli, l'attenzione si sposterà sull'ambita Coppa, con 170anni di storia alle spalle e sulla sfida ai defender, Emirates Team New Zealand. Si partirà con le prime due regate il prossimo 6 marzo.