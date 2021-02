La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, nella serata di ieri, ha annunciato di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l'atleta senegalese, ma di formazione italiana, Kader Abdel Pierre Fall, centro di 202 cm per 98 kg di peso, proveniente dalla Orlandina Capo D'Orlando, militante nel Girone Verde della Serie A2 Old Wild West.

Il giocatore arriverà a Latina e, dopo le rituali visite mediche, sarà subito a disposizione di coach Gramenzi e prenderà parte alle sedute di allenamento con i compagni.

"Aka" Fall è un volto conosciuto nella seconda categoria nazionale, e nel corso delle passate stagioni è stato visto spesso al PalaBianchini in veste di avversario. Abdel ha, infatti, indossato anche le maglie di Casale Monferrato, Eurobasket Roma e Scafati, prima di accasarsi in Sicilia la scorsa estate, oltre alle esperienze maturate in Serie A con le formazioni come Torino e Brescia.

Fall nasce a Dakar, in Senegal, il 24 gennaio 1991, ma cresce in Italia, perché suo padre è stato Ambasciatore del Senegal nel nostro Paese.