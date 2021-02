La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua ad operare sul mercato. La società nerazzurra ha ingaggiato l'italo statunitense Anthony Joseph Raffa, guardia classe 1989 di 185 cm per 77 kg di peso. Il giocatore arriverà da New York a Latina lunedì 1 marzo e dopo le rituali visite mediche, sarà subito a disposizione di coach Gramenzi per partecipare alle sedute di allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.

Raffa è un giocatore esperto e con una buona conoscenza dei campionati italiani, viste le sue precedenti esperienze che lo hanno visto protagonista con le maglie della Virtus Roma, di Orzinuovi, di Legnano e la scorsa stagione con Rieti, dove è arrivato in corsa, dopo aver iniziato la stagione nella massima serie francese con la maglia di Le Portel. Con la Npc ha realizzato 15.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.6 assist di media su 9 partite disputate, fissando il suo record stagionale di punti (24) nel match con Torino e di rimbalzi (8) proprio nella gara con la compagine nerazzurra.