Il classe '01 azzurro, proveniente dalle qualificazioni, al secondo turno ha infatti sconfitto con il punteggio di 76(7) 61 la settima testa di serie del torneo iberico ed approda così ai quarti di finale. Per il diciannovenne laziale si tratta del secondo quarto di finale Challenger in carriera (il primo dal Challenger di Parma 2019) e si troverà di fronte un altro qualificato, lo spagnolo Eduardo Esteve Lobato, numero 483 del ranking mondiale.

Lo aveva sempre detto a tutti, in particolare al suo coach, Piero Melaranci: "Sto bene, prima o poi i risultati arriveranno". Dopo un inizio di stagione un tantino negativo, ecco che Giulio Zeppieri sembra aver ingranato la marcia giusta. Splendida la sua vittoria nel Challenger di Gran Canaria 2 (€44.820, terra), secondo evento consecutivo organizzato da Mef Tennis Events.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli